Второй день “перемирия”: на Днепропетровщине – ряд разрушений, есть пострадавший
Один человек пострадал во время вражеского обстрела Днепропетровщины на вторые сутки объявленного Россией так называемого перемирия на День победы.
Обстрел Никопольского района Днепропетровской области
В ночь на 9 мая российские войска продолжили обстреливать Никопольский район Днепропетровской области.
От атак беспилотников и артиллерии страдал как райцентр, так и Покровская, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая общины.
Обстрелом повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение, мопед и линии электропередачи.
Возгорание гаража и хозяйственного сооружения спасатели уже ликвидировали.
Пострадавший 83-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.
Во время вчерашних обстрелов Никопольского района подверглись разрушениям промышленное предприятие, четыре частных дома и хозяйственное сооружение.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин единолично объявил “перемирие” в День победы с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
Но уже в первые часы своего же так называемого перемирия россияне убили одного человека и ранили другого в Сумской области.
Еще троих женщин оккупанты ранили в Харьковской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак