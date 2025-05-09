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Татьяна Забожко, редактор ленты

Второй день “перемирия”: на Днепропетровщине – ряд разрушений, есть пострадавший

Обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області

Один человек пострадал во время вражеского обстрела Днепропетровщины на вторые сутки объявленного Россией так называемого перемирия на День победы.

Обстрел Никопольского района Днепропетровской области

В ночь на 9 мая российские войска продолжили обстреливать Никопольский район Днепропетровской области.

От атак беспилотников и артиллерии страдал как райцентр, так и Покровская, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая общины.

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Обстрелом повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение, мопед и линии электропередачи.

Возгорание гаража и хозяйственного сооружения спасатели уже ликвидировали.

Пострадавший 83-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Во время вчерашних обстрелов Никопольского района подверглись разрушениям промышленное предприятие, четыре частных дома и хозяйственное сооружение.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин единолично объявил “перемирие” в День победы с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Но уже в первые часы своего же так называемого перемирия россияне убили одного человека и ранили другого в Сумской области.

Еще троих женщин оккупанты ранили в Харьковской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Война в Украине, Днепропетровская область, обстріл, Російська агресія
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