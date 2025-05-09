Второй день “перемирия”: на Днепропетровщине – ряд разрушений, есть пострадавший

Один человек пострадал во время вражеского обстрела Днепропетровщины на вторые сутки объявленного Россией так называемого перемирия на День победы.

Обстрел Никопольского района Днепропетровской области

В ночь на 9 мая российские войска продолжили обстреливать Никопольский район Днепропетровской области.

От атак беспилотников и артиллерии страдал как райцентр, так и Покровская, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая общины.

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Обстрелом повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение, мопед и линии электропередачи.

Возгорание гаража и хозяйственного сооружения спасатели уже ликвидировали.

Пострадавший 83-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Во время вчерашних обстрелов Никопольского района подверглись разрушениям промышленное предприятие, четыре частных дома и хозяйственное сооружение.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин единолично объявил “перемирие” в День победы с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Но уже в первые часы своего же так называемого перемирия россияне убили одного человека и ранили другого в Сумской области.

Еще троих женщин оккупанты ранили в Харьковской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

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