Другий день “перемир’я”: на Дніпропетровщині – низка руйнувань, є постраждалий

Одна людина постраждала під час ворожого обстрілу Дніпропетровщини на другу добу оголошеного Росією так званого перемир’я на День перемоги.

Обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області

Уночі проти 9 травня російські війська продовжили обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області.

Від атак безпілотників та артилерії потерпав як райцентр, так і Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади.

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Обстрілом пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду, мопед та лінії електропередачі.

Займання гаража та господарської споруди рятувальники вже ліквідували.

Постраждалий 83-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Під час вчорашніх обстрілів Нікопольського району понівечені промислове підприємство, чотири приватні будинки та господарська споруда.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін одноосібно оголосив “перемир’я” на День перемоги з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Але вже в перші години свого ж так званого перемир’я росіяни вбили одну людину та поранили іншу в Сумській області.

Ще трьох жінок окупанти поранили в Харківській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 171-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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