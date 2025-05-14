События ночи 14 мая: атака дронов на Украину и группа Ziferblat в финале Евровидения

На конец минувших суток на фронте произошло 125 боевых столкновений. Россияне нанесли 60 авиационных ударов, применив 101 управляемую бомбу. Захватчики привлекли для ударов 1052 дрона-камикадзе и осуществили 3580 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Атака дронов на Украину

После 23:00 13 мая российские оккупанты начали запускать по Украине ударные дроны. Группы вражеских беспилотников фиксировались в Киевской, Черниговской, Полтавской областях. Также в центральных областях, на Тернопольщине.

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Взрывы в Кропивницком

14 мая во время атаки российских ударных дронов в Кропивницком прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Суспільне Новини.

Так, первые взрывы прозвучали в 04:20. Через несколько минут местные жители слышали еще звуки взрывов, а в 04:30 еще одну серию.

Пока официальной информации от местных властей о взрывах в Кропивницком не было.

Переговоры в Стамбуле: кто поедет от США и РФ

На переговоры в Стамбул от Соединенных Штатов отправятся государственный секретарь Марко Рубио и специальные представители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Об этом сообщили в Белом доме.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уверяет, что российская делегация будет ждать украинскую команду в Стамбуле 15 мая.

По данным издания The Washington Post, на переговоры в Турцию могут поехать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и советник российского диктатора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Группа Ziferblat вышла в финал Евровидения

Во время первого полуфинала Евровидения 2025, который состоялся 13 мая в швейцарском Базеле, украинская группа Ziferblat выступила с композицией Bird of Pray. Украинцы вышли в финал музыкального конкурса.

Песню Ziferblat частично изменили, в номер добавили новую хореографию и визуальные эффекты. Над постановкой работала режиссер Мария Коростелева, известная по сотрудничеству с Kazka, Алиной Паш, Krutь и другими артистами.

Второй полуфинал Евровидения 2025 состоится в четверг, 15 мая, а гранд-финал — в субботу, 17 мая.

Блокирование Ягодин-Дорогуск прекратили

Польские перевозчики прекратили блокирование международного пункта пропуска Дорогуск на границе с Украиной. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши в направлении пункта пропуска Ягодин — Дорогуск восстановлено в обычном режиме.

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