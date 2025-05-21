На Київщині через атаку БпЛА постраждало подружжя з трьома дітьми

Вночі 21 травня через атаку ворожого БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району Київської області.

Про це повідомив Микола Калашник, начальник Київської обласної військової адміністрації.

Атака дронів на Київщину: що відомо

Так, за даними Миколи Калашника, внаслідок атаки російського дрона у 17-річного хлопця, 3-річної дівчинки та їхньої 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років — різана рана стопи. У 30-річного чоловіка — різана рана надбрівної дуги.

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Вся необхідна медична постраждалим допомога надається. Попередньо люди госпіталізації не потребують.

Уламки збитої ворожої цілі пошкодили приватний будинок, де знаходилася сім’я. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.

– Наразі вже вирішуємо питання забезпечення родини тимчасовим житлом, – наголосив Микола Калашник.

Також унаслідок російської атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 183-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Микола Калашник/ОВА

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