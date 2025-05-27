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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
2 мин.

Враг нанес авиаудар по Ахтырской общине на Сумщине: есть раненые

швидка допомога
Фото: УНИАН

В результате вражеской атаки по гражданской инфраструктуре Ахтырской общины на Сумщине пострадали по меньшей мере три человека.

Последствия авиаудара

27 мая 2025 года около 11:20 враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре Ахтырской общины на Сумщине.

Из-за этого получили ранения 44-летний мужчина, его 41-летняя жена и 17-летняя дочь, которые находились в автомобиле.

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Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Сумская областная прокуратура сообщила о том, что сейчас прокуроры в сотрудничестве с другими правоохранительными органами фиксируют последствия обстрела.

Досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины) осуществляется под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры.

Ситуация в регионе остается напряженной. Местные правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

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ППО

Источник:  Сумская ОВА

Авіаудари, Сумская область
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