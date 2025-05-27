Ночная атака на Украину 27 мая: сколько из 60 российских дронов уничтожила ПВО
Во время ночной атаки Украину россияне атаковали 60 ударными беспилотниками Shahed и дронами-имитаторами разных типов.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину продолжалась с 23:50 26 мая по 07:32 27 мая.
За это время захватчики запустили 60 дронов из российских Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 43 БпЛА на Востоке, Севере и Юге страны.
Так, 35 дронов сбито огневыми средствами поражения, еще восемь – локационно утрачено или приглушено средствами РЭБ.
Зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения в девяти локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в трех локациях.
Напомним, что за три предыдущих ночи комбинированных атак Украины россияне применили 903 дрона (250 БпЛА 24 мая, 298 БпЛА 25 мая и рекордные 355 БпЛА 26 мая).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.