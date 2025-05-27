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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

Ворог завдав авіаудару по Охтирський громаді на Сумщині: є поранені

швидка допомога
Фото: УНІАН

Внаслідок ворожої атаки по цивільній інфраструктурі Охтирської громади на Сумщині постраждали щонайменше троє людей.

Наслідки авіаудару

27 травня 2025 року близько 11:20 ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі Охтирської громади на Сумщині.

Через це дістали поранень 44-річний чоловік, його 41-річна дружина та 17-річна донька, які перебували в автомобілі.

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Постраждалим надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.

Сумська обласна прокуратура повідомила про те, що наразі прокурори у співпраці з іншими правоохоронними органами фіксують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України) здійснюється під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури.

Ситуація в регіоні залишається напруженою. Місцеві правоохоронці продовжують працювати на місці події.

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Джерело:  Сумська ОВА

Авіаудари, Сумська область
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