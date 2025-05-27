Ворог завдав авіаудару по Охтирський громаді на Сумщині: є поранені
Внаслідок ворожої атаки по цивільній інфраструктурі Охтирської громади на Сумщині постраждали щонайменше троє людей.
Наслідки авіаудару
27 травня 2025 року близько 11:20 ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі Охтирської громади на Сумщині.
Через це дістали поранень 44-річний чоловік, його 41-річна дружина та 17-річна донька, які перебували в автомобілі.
Постраждалим надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.
Сумська обласна прокуратура повідомила про те, що наразі прокурори у співпраці з іншими правоохоронними органами фіксують наслідки обстрілу.
Досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України) здійснюється під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури.
Ситуація в регіоні залишається напруженою. Місцеві правоохоронці продовжують працювати на місці події.
Джерело: Сумська ОВА