Взрывы в Харькове: в пригороде среди 8 пострадавших – ребенок

Восемь человек пострадали в двух населенных пунктах недалеко от Харькова ночью 28 мая.

Обновлено в 06:25.

Взрывы в Харькове и пригороде 28 мая: что известно

Серия взрывов в Харькове раздалась ориентировочно 00:40 28 мая.

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Городской глава Игорь Терехов сразу уточнил, что взрывы в Харькове, которые слышали люди, на самом деле доносились из пригорода.

Однако мэр призвал местных оставаться в укрытиях, ведь опасность применения врагом дронов сохраняется.

Вскоре прокомментировал ситуацию и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Глава ОВА сообщил, что из-за дроновой атаки РФ пострадали люди в двух населенных пунктах – поселках Васищево Харьковского района и Эсхаре Чугуевского района.

В Васищевом пострадали трое мужчин в возрасте 43, 51 и 59 лет.

Также острую реакцию на стресс диагностировали у четырехлетней девочки.

В Эсхаре пострадали два мужчины в возрасте 63 и 80 лет и две женщины в возрасте 63 и 71 года.

В настоящее время раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Эсхар и Васищево на карте

Напомним, что взрыв в Харькове в полвторого ночи 22 мая стал следствием ракетного удара по Холодногорскому району.

Подверглись разрушениям восемь частных домов. Два человека получили острую реакцию на стресс.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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