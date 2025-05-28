Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Харькове: в пригороде среди 8 пострадавших – ребенок
Восемь человек пострадали в двух населенных пунктах недалеко от Харькова ночью 28 мая.
Обновлено в 06:25.
Взрывы в Харькове и пригороде 28 мая: что известно
Серия взрывов в Харькове раздалась ориентировочно 00:40 28 мая.
Городской глава Игорь Терехов сразу уточнил, что взрывы в Харькове, которые слышали люди, на самом деле доносились из пригорода.
Однако мэр призвал местных оставаться в укрытиях, ведь опасность применения врагом дронов сохраняется.
Вскоре прокомментировал ситуацию и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Глава ОВА сообщил, что из-за дроновой атаки РФ пострадали люди в двух населенных пунктах – поселках Васищево Харьковского района и Эсхаре Чугуевского района.
В Васищевом пострадали трое мужчин в возрасте 43, 51 и 59 лет.
Также острую реакцию на стресс диагностировали у четырехлетней девочки.
В Эсхаре пострадали два мужчины в возрасте 63 и 80 лет и две женщины в возрасте 63 и 71 года.
В настоящее время раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Эсхар и Васищево на карте
Напомним, что взрыв в Харькове в полвторого ночи 22 мая стал следствием ракетного удара по Холодногорскому району.
Подверглись разрушениям восемь частных домов. Два человека получили острую реакцию на стресс.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов