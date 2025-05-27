Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Прощание с Максимом Нелипой: где похоронят военного и почему его сын не приедет на похороны
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Россияне ударили по двум агропредприятиям на Черниговщине, есть раненые

Взрывы на Черниговщине 27 мая 2025 года: что известно

Сегодня днем 27 мая российские военные ударили из минометов и FPV-дронов по аграрному предприятию в Новгород-Северской общине, что на Черниговщине.

Об этом заявил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Вражеские удары по агропредприятиям на Черниговщине

По словам Вячеслава Чауса, в результате удара легкие ранения получили трое работников предприятия. Им оказали помощь на месте, от госпитализации отказались. Взрывом повреждены комбайн и трактор, пожар потушили.

Сейчас смотрят

Вечером несколько взрывов прозвучало в Нежинском районе Черниговщины. Враг снова попал в аграрное предприятие. Там ранения получил тракторист. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Нежин.

Также вечером россияне ударили по окрестностям Нежина. Повреждено предприятие. Предварительно, обошлось без жертв.

Взрывы на Черниговщине 27 мая 2025 года: что известно Фото 1

Фото: В’ячеслав Чаус/ОВА

26 мая начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что россияне оккупировали четыре села в Сумской областиНовенькое и Басовку Юнаковской общины, а также Веселовку и Журавку Хотинской общины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Новости ночи 27 мая: обстрел Украины и оккупация четырех сел в Сумской области
Головне за ніч 27 травня 2025

Фото: Вячеслав Чаус/ОВА

Война в Украине, Взрыв, Черниговская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь