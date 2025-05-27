Россияне ударили по двум агропредприятиям на Черниговщине, есть раненые

Сегодня днем 27 мая российские военные ударили из минометов и FPV-дронов по аграрному предприятию в Новгород-Северской общине, что на Черниговщине.

Об этом заявил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Вражеские удары по агропредприятиям на Черниговщине

По словам Вячеслава Чауса, в результате удара легкие ранения получили трое работников предприятия. Им оказали помощь на месте, от госпитализации отказались. Взрывом повреждены комбайн и трактор, пожар потушили.

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Вечером несколько взрывов прозвучало в Нежинском районе Черниговщины. Враг снова попал в аграрное предприятие. Там ранения получил тракторист. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Нежин.

Также вечером россияне ударили по окрестностям Нежина. Повреждено предприятие. Предварительно, обошлось без жертв.

26 мая начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что россияне оккупировали четыре села в Сумской области – Новенькое и Басовку Юнаковской общины, а также Веселовку и Журавку Хотинской общины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Вячеслав Чаус/ОВА

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