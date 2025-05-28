Вибухи в Харкові: у передмісті серед 8 постраждалих – дитина

Вісім осіб постраждали у двох населених пунктах неподалік від Харкова вночі 28 травня.

Оновлено о 06:25.

Вибухи в Харкові та передмісті 28 травня: що відомо

Серія вибухів у Харкові пролунала орієнтовно о 00:40 28 травня.

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Міський голова Ігор Терехов відразу уточнив, що вибухи в Харкові, які чули люди, насправді долинали з передмістя.

Однак мер закликав місцевих залишатися в укриттях, адже небезпека застосування ворогом дронів зберігається.

Невдовзі ситуацію прокоментував і керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Очільник ОВА повідомив, що через дронову атаку РФ постраждали люди у двох населених пунктах – селищах Васищевому Харківського району та Есхарі Чугуївського району.

У Васищевому постраждали троє чоловіків віком 43, 51 та 59 років.

Також гостру реакцію на стрес діагностували у чотирирічної дівчинки.

В Есхарі постраждали два чоловіки віком 63 та 80 років та дві жінки віком 63 та 71 рік.

Наразі пораненим надають усю необхідну медичну допомогу.

Есхар та Васищеве на карті

Нагадаємо, що вибух у Харкові о пів на другу ночі 22 травня став наслідком ракетного удару по Холодногірському району.

Зазнали руйнувань вісім приватних будинків. Дві людини дістали гостру реакцію на стрес.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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