Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вибухи в Сумах: РФ атакувала промислову інфраструктуру, поранені дві жінки
Вибухи у Сумах пролунали сьогодні близько 10:15 – є влучання в об’єкти промислової інфраструктури, а також у житловому секторі.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
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За даними обласної адміністрації, внаслідок обстрілу Сум поранення уламками отримали дві жінки – 57 та 43 років. Постраждалим надається медична допомога.
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На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки та тип ворожої зброї уточнюється.
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