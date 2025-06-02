Вибухи в Сумах: РФ атакувала промислову інфраструктуру, поранені дві жінки

Вибухи у Сумах пролунали сьогодні близько 10:15 – є влучання в об’єкти промислової інфраструктури, а також у житловому секторі.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Вибухи у Сумах 2 червня: що відомо

За даними обласної адміністрації, внаслідок обстрілу Сум поранення уламками отримали дві жінки – 57 та 43 років. Постраждалим надається медична допомога.

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На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки та тип ворожої зброї уточнюється.

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