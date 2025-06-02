Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Масова бійка з ТЦК в Кам’янці: Сирський ініціював службове розслідування
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.

Вибухи в Сумах: РФ атакувала промислову інфраструктуру, поранені дві жінки

Вибухи у Сумах 2 червня 2025: що відомо

Вибухи у Сумах пролунали сьогодні близько 10:15 – є влучання в об’єкти промислової інфраструктури, а також у житловому секторі.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Вибухи у Сумах 2 червня: що відомо

За даними обласної адміністрації, внаслідок обстрілу Сум поранення уламками отримали дві жінки – 57 та 43 років. Постраждалим надається медична допомога.

Зараз дивляться

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки та тип ворожої зброї уточнюється.

Пов'язані теми:

ВибухРакетні удари РосіїСуми
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь