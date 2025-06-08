В Мелитополе из-за пожара на заводе Гидромаш перекрыли мост: детали “бавовны”

В воскресенье, 8 июня, во временно оккупированном Мелитополе вспыхнул масштабный пожар на территории завода Гидромаш.

Об этом сообщает местное издание РИА Юг.

Пожар на заводе Гидромаш

Дым от пожара виден почти во всех районах города. В соцсетях пишут о мощных взрывах, которые были слышны в районе завода.

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На месте работают пожарные расчеты. Из-за сильного задымления перекрыт мост на Новый Мелитополь, который расположен вблизи предприятия — машины перенаправляют через авиагородок.

Местные источники и публикации в сети утверждают, что после захвата города российскими войсками завод Гидромаш был переоборудован под ремонтную базу оккупантов и использовался как объект военной инфраструктуры.

Что известно о заводе Гидромаш

До оккупации Гидромаш был гражданским предприятием, специализирующимся на производстве гидравлического оборудования и насосов для промышленности.

Однако с 2022 года предприятие неоднократно упоминалось в отчетах о взрывах — по данным украинских партизан, еще в начале 2023 года здесь был расположен склад боеприпасов.

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