У Мелітополі через пожежу на заводі Гідромаш перекрили міст: деталі “бавовни”

У неділю, 8 червня, в тимчасово окупованому Мелітополі спалахнула масштабна пожежа на території заводу Гідромаш.

Про це повідомляє місцеве видання РІА Південь.

Пожежа на заводі Гідромаш

Дим від пожежі видно майже в усіх районах міста. У соцмережах пишуть про потужні вибухи, які було чутно в районі заводу.

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На місці працюють пожежні розрахунки. Через сильне задимлення перекрито міст на Новий Мелітополь, що розташований поблизу підприємства — автівки перенаправляють через авіамістечко.

Місцеві джерела та публікації в мережі стверджують, що після захоплення міста російськими військами завод Гідромаш було переобладнано під ремонтну базу окупантів та використовувалося як об’єкт військової інфраструктури.

Що відомо про завод Гідромаш

До окупації Гідромаш був цивільним підприємством, що спеціалізувалося на виробництві гідравлічного обладнання та насосів для промисловості.

Однак із 2022 року підприємство неодноразово згадувалося у звітах про вибухи — за даними українських партизанів, ще на початку 2023 року тут був розташований склад боєприпасів.

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