”Подгорел” завод Азот в Тульской области, ключевое звено ВПК России – ЦПД

В Тульской области России зафиксирован пожар на одном из ключевых объектов военно-промышленного комплекса — химическом заводе Азот.

Информацию об этом подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Пожар на заводе Азот 8 июня: что говорят в ЦПД

– Завод Азот в Тульской области “подгорел”, – констатировал Андрей Коваленко.

Этот завод, замечает глава ЦПД, играет критическую роль в обеспечении армии РФ.

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На предприятии изготавливают взрывчатые вещества, среди которых тротил — основная составляющая артиллерийских снарядов, авиационных бомб и ракет.

– После начала полномасштабной войны против Украины, завод переведен в режим военного времени. Он тесно сотрудничает с другими предприятиями, изготавливающими боеприпасы, корпуса БПЛА и системы дистанционного минирования, – отметил он.

Подробности причин возгорания или последствий пока не разглашаются.

В то же время эксперты предполагают, что подобные инциденты могут существенно повлиять на темпы производства боеприпасов для российской армии.

Напомним, в ночь на 8 мая в российском городе Новомосковск Тульской области прогремела серия взрывов.

Стоит отметить, что завод Азот в российском Новомосковске уже атаковали в конце мая 2025 года.

Источник: Андрей Коваленко

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