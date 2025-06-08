”Подгорел” завод Азот в Тульской области, ключевое звено ВПК России – ЦПД
В Тульской области России зафиксирован пожар на одном из ключевых объектов военно-промышленного комплекса — химическом заводе Азот.
Информацию об этом подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Пожар на заводе Азот 8 июня: что говорят в ЦПД
– Завод Азот в Тульской области “подгорел”, – констатировал Андрей Коваленко.
Этот завод, замечает глава ЦПД, играет критическую роль в обеспечении армии РФ.
На предприятии изготавливают взрывчатые вещества, среди которых тротил — основная составляющая артиллерийских снарядов, авиационных бомб и ракет.
– После начала полномасштабной войны против Украины, завод переведен в режим военного времени. Он тесно сотрудничает с другими предприятиями, изготавливающими боеприпасы, корпуса БПЛА и системы дистанционного минирования, – отметил он.
Подробности причин возгорания или последствий пока не разглашаются.
В то же время эксперты предполагают, что подобные инциденты могут существенно повлиять на темпы производства боеприпасов для российской армии.
Напомним, в ночь на 8 мая в российском городе Новомосковск Тульской области прогремела серия взрывов.
Стоит отметить, что завод Азот в российском Новомосковске уже атаковали в конце мая 2025 года.
Источник: Андрей Коваленко