Россияне ударили дроном по авто на Запорожье: есть раненые

В результате удара российского FPV-дрона по гражданскому автомобилю в поселке Малокатериновка Запорожской области ранения получили два человека.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

Атака FPV-дрона по гражданскому автомобилю

— Россияне атаковали гражданскую машину в Малокатериновке. В результате удара машина получила повреждения, два человека получили ранения, — отметил глава ОВА.

Пострадавшим оперативно оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Напомним, в результате атаки беспилотников по Харькову ночью 11 июня погибли два человека.

60 местных жителей получили ранения, 9 из них — дети.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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