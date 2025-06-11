Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: Сибига поручил держать дело под контролем
Взрывы во Львове и области: поврежден промышленный объект в Дрогобычском районе
Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Россияне ударили дроном по авто на Запорожье: есть раненые

fpv-дрон
Фото: Unsplash

В результате удара российского FPV-дрона по гражданскому автомобилю в поселке Малокатериновка Запорожской области ранения получили два человека.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

Атака FPV-дрона по гражданскому автомобилю

— Россияне атаковали гражданскую машину в Малокатериновке. В результате удара машина получила повреждения, два человека получили ранения, — отметил глава ОВА.

Пострадавшим оперативно оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас смотрят

Напомним, в результате атаки беспилотников по Харькову ночью 11 июня погибли два человека.

60 местных жителей получили ранения, 9 из них — дети.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
События ночи 11 июня: обстрел Харькова и атака на Тамбовский пороховой завод в РФ
головні новини 11 червня

Связанные темы:

Іван ФедоровдронЗапорожье
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь