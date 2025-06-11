Россияне ударили дроном по авто на Запорожье: есть раненые
В результате удара российского FPV-дрона по гражданскому автомобилю в поселке Малокатериновка Запорожской области ранения получили два человека.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.
Атака FPV-дрона по гражданскому автомобилю
— Россияне атаковали гражданскую машину в Малокатериновке. В результате удара машина получила повреждения, два человека получили ранения, — отметил глава ОВА.
Пострадавшим оперативно оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, в результате атаки беспилотников по Харькову ночью 11 июня погибли два человека.
60 местных жителей получили ранения, 9 из них — дети.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.