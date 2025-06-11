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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Росіяни вгатили дроном по авто на Запоріжжі: є поранені

fpv-дрон
Фото: Unsplash

Унаслідок удару російського FPV-дрона по цивільному автомобілю в селищі Малокатеринівка Запорізької області поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака FPV-дрона по цивільному автомобілю

– Росіяни атакували цивільну автівку в Малокатеринівці. В результаті удару машина зазнала пошкоджень, двоє людей отримали поранення, – зазначив очільник ОВА.

Постраждалим оперативно надають необхідну медичну допомогу.

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Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників по Харкову уночі 11 червня загинули двоє людей.

60 місцевих мешканців зазнали поранень, 9 із них – діти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 204-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Іван ФедоровдронЗапоріжжя
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