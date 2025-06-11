Росіяни вгатили дроном по авто на Запоріжжі: є поранені
Унаслідок удару російського FPV-дрона по цивільному автомобілю в селищі Малокатеринівка Запорізької області поранення отримали двоє людей.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Атака FPV-дрона по цивільному автомобілю
– Росіяни атакували цивільну автівку в Малокатеринівці. В результаті удару машина зазнала пошкоджень, двоє людей отримали поранення, – зазначив очільник ОВА.
Постраждалим оперативно надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників по Харкову уночі 11 червня загинули двоє людей.
60 місцевих мешканців зазнали поранень, 9 із них – діти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 204-гу добу.
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