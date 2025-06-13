Во Франции пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие

Во французском департаменте Сарт, вблизи города Ле Ман, пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. В транспортном средстве находились украинцы.

ДТП во Франции с украинцами 13 июня — что известно

Как сообщает посольство Украины во Франции, ДТП произошло около 13:00 в пятницу, 13 июня.

— Министерство внутренних дел Франции сообщило, что во французском департаменте Сарт, вблизи города Ле Ман, произошла автокатастрофа с участием пассажирского автобуса, в котором находились граждане Украины — взрослые и дети, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, среди пассажиров есть пострадавшие.

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На место происшествия направились посол Украины во Франции Вадим Омельченко и сотрудники посольства.

В посольстве Украины во Франции отметили, что находятся на постоянной связи с префектурой и местными службами для оперативного оказания помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств.

Sarthe : 87 pompiers mobilisés sur l’accident de car de l’A81 à Degré, indique la préfecture dans un communiqué pic.twitter.com/zeqeneXVlX — ici Maine (@icimaine) June 13, 2025

Как сообщает Le Monde, в результате аварии автобуса, в котором находились украинцы, на автомагистрали A81 в Сарте погибли четыре человека, а еще 11 людей получили серьезные травмы, отметила префектура департамента.

В предыдущем отчете префектуры также сообщается о 34 людях с легкими травмами.

Авария произошла на трассе Ренн-Ле-Ман вблизи города Дегре, на 179-м километре.

Ожидается, что автострада будет закрыта в обоих направлениях для облегчения эвакуации и спасательных операций, говорится в заявлении.

На место происшествия прибыло около 87 пожарных из SDIS (Департаментской пожарно-спасательной службы) и 49 пожарных машин. На данный момент нет дополнительной информации об обстоятельствах аварии.

Фото : Getty Images

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