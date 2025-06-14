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Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Запорожье: дроны атаковали предприятие, ранены двое полицейских

Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Наслідки атаки дронів по Запоріжжю 14 червня 2025. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 14 червня 2025. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 14 червня 2025. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 14 червня 2025. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 14 червня 2025. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 14 червня 2025. Фото: Іван Федоров
Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Вибухи у Запоріжжі 14 червня
Вибухи у Запоріжжі 14 червня

Взрывы в Запорожье прогремели утром 14 июня — оккупанты нанесли удар по городу Шахедами. Есть повреждения, ранены двое полицейских.

Обстрел Запорожья 14 июня: что известно о последствиях

Взрывы прогремели в городе около 04:00 утра. В результате атаки произошел пожар на гуманитарном предприятии, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, также на автостоянке сгорели более 10 автомобилей, поврежден магазин и остановка общественного транспорта, а в многоэтажках повылетали стекла.

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Получили ранения двое полицейских. Медики оказывают им всю необходимую помощь, — добавил Федоров.

У них — множественные осколочные ранения конечностей во время удара БпЛА. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

И уточнил, что утром враг атаковал Запорожье 14-ю Шахедами.

В целом в течение суток армия РФ нанесла 438 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, двое ранены в результате атак на Пологовский и Запорожский районы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Іван Федоров

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