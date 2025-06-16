Ночная атака на Киевщину: в Обуховском районе пострадал мужчина
В ночь на 16 июня Киевская область снова оказалась под атакой вражеских беспилотников.
Атака на Киевщину 16 июня: что известно
Первые взрывы на Киевщине прогремели около полуночи.
Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в результате удара в Обуховском районе пострадал 60-летний местный житель.
– Мужчина получил резаные раны руки и лицо. Медики оперативно оказали ему необходимую помощь, – написал он в своем телеграм-канале.
Кроме этого, в результате вражеской атаки повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки во дворе.
На месте работали экстренные службы и специалисты, устанавливающие точный масштаб нанесенных разрушений.
Напомним, взрывы сегодня раздавались и в Запорожской области.
Там в результате атаки вражеских беспилотников горело местное предприятие.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Николай Калашник