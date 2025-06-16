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Ночная атака на Киевщину: в Обуховском районе пострадал мужчина

вибухи на київщині 16 червня

В ночь на 16 июня Киевская область снова оказалась под атакой вражеских беспилотников.

Атака на Киевщину 16 июня: что известно

Первые взрывы на Киевщине прогремели около полуночи.

Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в результате удара в Обуховском районе пострадал 60-летний местный житель.

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– Мужчина получил резаные раны руки и лицо. Медики оперативно оказали ему необходимую помощь, – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме этого, в результате вражеской атаки повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки во дворе.

На месте работали экстренные службы и специалисты, устанавливающие точный масштаб нанесенных разрушений.

вибухи на київщині 16 червня

Фото: Микола Калашник

Напомним, взрывы сегодня раздавались и в Запорожской области.

Там в результате атаки вражеских беспилотников горело местное предприятие.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Николай Калашник

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