Ночная атака на Киевщину: в Обуховском районе пострадал мужчина

В ночь на 16 июня Киевская область снова оказалась под атакой вражеских беспилотников.

Атака на Киевщину 16 июня: что известно

Первые взрывы на Киевщине прогремели около полуночи.

Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в результате удара в Обуховском районе пострадал 60-летний местный житель.

Сейчас смотрят

– Мужчина получил резаные раны руки и лицо. Медики оперативно оказали ему необходимую помощь, – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме этого, в результате вражеской атаки повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки во дворе.

На месте работали экстренные службы и специалисты, устанавливающие точный масштаб нанесенных разрушений.

Напомним, взрывы сегодня раздавались и в Запорожской области.

Там в результате атаки вражеских беспилотников горело местное предприятие.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Николай Калашник

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.