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Взрывы на Киевщине: враг нанес комбинированный удар, есть пострадавшая

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

Взрывы в Киевской области прогремели ночью во время комбинированной вражеской атаки на Украину.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Взрывы в Киевской области 17 июня: что известно

По его словам, под массированным ударом БПЛА и ракет оказались мирные населенные пункты Киевской области.

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В Вышгородском районе ранения получила женщина 1970 года рождения. У нее резная рана правого плеча. Взрывами поврежден частный дом — там выбило окна.

В Броварском районе в результате вражеской атаки загорелась крыша частного дома. Также горит хозяйственная постройка на территории предприятия.

— Подробная информация позже. Вражеская атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях, пока опасность не минет. Берегите себя и своих близких, — подчеркнул Николай Калашник.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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