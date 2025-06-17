Вибухи на Київщині: ворог завдав комбінованого удару, є постраждала
Вибухи на Київщині пролунали вночі під час комбіновано ворожої атака на Україну.
Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Вибухи на Київщині 17 червня: що відомо
За його словами, під масованим ударом БпЛА та ракет були мирні населені пункти Київської області.
У Вишгородському районі поранення отримала жінка 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча. Вибухами пошкоджено приватний будинок – там вибило вікна.
У Броварському районі унаслідок ворожої атаки загорівся дах приватного будинку. Також горить господарча будівля на території підприємства.
– Детальна інформація згодом. Ворожа атака триває. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких, – наголосив Микола Калашник.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.