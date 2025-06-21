В Кременчуге после атаки обнаруживают кассетные элементы, похожие на игрушки или шары
21 июня после ночной массированной атаки в Кременчуге и районе обнаруживают кассетные элементы от боеприпасов.
После взрывов в Кременчуге обнаруживают кассетные элементы
Об обнаружении кассетных элементов от боеприпасов после атаки на Кременчуг сегодня ночью 21 июня сообщили в Главном управлении Нацполиции в Полтавской области.
Такие средства поражения, подчеркивают полицейские, представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека.
Кассетные элементы имеют вид металлических сфер диаметром около 10 см.
– Напоминают игрушки или шары, что делает их особенно опасными для детей, – отмечают в ГУ Нацполиции области.
В то же время там добавляют, обнаруженные подозрительные предметы запрещено:
- трогать;
- перемещать или переносить;
- приближаться к ним или разрешать это делать другим.
В случае обнаружения следует немедленно позвонить в полицию по номеру 102 или в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Родители и опекуны, продолжают в полиции, должны объяснить детям, что касаться незнакомых предметов опасно для жизни, а также позаботиться о том, чтобы несовершеннолетние знали, как действовать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
Напомним, что 21 июня Кременчуг и район подверглись массированной ракетно-дроновой атаке.
Большинство средств поражения были уничтожены.
Несмотря на это, зафиксированы прямые попадания и падение обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.
Один человек получил травмы средней тяжести.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.