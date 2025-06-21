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Татьяна Забожко, выпускающий редактор
3 мин.

В Кременчуге после атаки обнаруживают кассетные элементы, похожие на игрушки или шары

Касетні боєприпаси у Кременчуці
Касетні елементи від боєприпасів, які виявляють після атаки у Кременчуці 21 червня 2025 року. Фото: ГУ Нацполіції в Полтавській області
Касетні боєприпаси у Кременчуці
Касетні елементи від боєприпасів, які виявляють після атаки у Кременчуці 21 червня 2025 року. Фото: ГУ Нацполіції в Полтавській області
Касетні боєприпаси у Кременчуці
Касетні боєприпаси у Кременчуці

21 июня после ночной массированной атаки в Кременчуге и районе обнаруживают кассетные элементы от боеприпасов.

После взрывов в Кременчуге обнаруживают кассетные элементы

Об обнаружении кассетных элементов от боеприпасов после атаки на Кременчуг сегодня ночью 21 июня сообщили в Главном управлении Нацполиции в Полтавской области.

Такие средства поражения, подчеркивают полицейские, представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека.

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Кассетные элементы имеют вид металлических сфер диаметром около 10 см.

Напоминают игрушки или шары, что делает их особенно опасными для детей, – отмечают в ГУ Нацполиции области.

В то же время там добавляют, обнаруженные подозрительные предметы запрещено:

  • трогать;
  • перемещать или переносить;
  • приближаться к ним или разрешать это делать другим.

В случае обнаружения следует немедленно позвонить в полицию по номеру 102 или в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Родители и опекуны, продолжают в полиции, должны объяснить детям, что касаться незнакомых предметов опасно для жизни, а также позаботиться о том, чтобы несовершеннолетние знали, как действовать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним, что 21 июня Кременчуг и район подверглись массированной ракетно-дроновой атаке.

Большинство средств поражения были уничтожены.

Несмотря на это, зафиксированы прямые попадания и падение обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

Один человек получил травмы средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Нацполиция
Фото: Нацполиция

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