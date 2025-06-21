РФ атаковала Украину 272 дронами и 8 ракетами: сколько целей обезврежено
В ночь на 21 июня РФ атаковала Украину 280 средствами воздушного нападения, 260 из которых были обезврежены силами ПВО.
Ночная атака 21 июня: как отбили воздушное нападение
Сегодня ночью оккупанты запустили 272 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов в несколько волн из направлений Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, РФ нанесла удар несколькими типами ракет:
- 2 аэробаллистическими Х-47М2 Кинжал — из воздушного пространства Тамбовской области РФ;
- 4 крылатыми ракетами Калибр — из акватории Черного моря;
- 2 крылатыми Искандер-К — из Белгородской области РФ.
Основной удар врага пришелся по Кременчугу Полтавской области, где есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и ранен один человек.
Предварительно, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника (145 — сбиты огневыми средствами, 115 — локационно потеряны), в частности:
- 140 дронов сбито огневыми средствами и 112 локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ;
- 3 крылатые ракеты Искандер-К (одна локационно потеряна);
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 Кинжал (одна локационно потеряна);
- 1 крылатая ракета Калибр (одна локационно потеряна).
К сожалению, в результате ночной атаки зафиксировано попадание в Кременчуге и падение обломков сбитых целей в трех локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.