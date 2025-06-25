Вибухи у Харкові 25 червня: РФ вдарила по цивільному підприємству

Вибухи в Харкові пролунали у ніч проти 25 червня під час повітряної тривоги. Російська армія вдарила по місту дронами типу Shahed та Герань-2.

Вибухи в Харкові сьогодні: що відомо про атаку

Вибухи в Харкові сьогодні вночі пролунали після 1:50. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів у напрямку міста.

Російські загарбники завдали щонайменше семи ударів по місту. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, під ворожий удар потрапило цивільне підприємство у Київському районі.

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Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти атакували об’єкт за допомогою чотирьох дронів Герань-2.

– У Київському районі, внаслідок обстрілу, також зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці пожежа. Є інформація, що є одна постраждала людина, – повідомив Терехов.

Ще одне влучання було зафіксовано в Шевченківському районі міста. Після вибухів в Харкові загорілася триповерхова будівля. На місце виїхали екстрені служби, як зазначив глава Харківської ОВА, триває уточнення деталей.

– Станом на зараз, унаслідок ворожої атаки на Харків, постраждав 64-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу, – додав Синєгубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 218-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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