Вибухи у Сумах та області: пожежа після удару дронів і загиблі від КАБів

Вибухи у Сумах та області 14 липня пролунали вранці. Ворожі безпілотники вдарили по одному з об’єктів цивільної інфраструктури.

По області РФ вдарила КАБами, попередньо відомо про 2 загиблих та 4 постраждалих.

Вибухи у Сумах сьогодні – наслідки

Унаслідок вибухів у Сумах сталося часткове руйнування нежитлової будівлі, після чого виникла масштабна пожежа.

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Як повідомляють рятувальники, полум’я охопило як внутрішні приміщення споруди, так і її покрівлю.

Через характер займання гасіння пожежі велося з кількох напрямків одночасно, зокрема із залученням висотної спеціальної техніки.

Попри складні умови, підрозділам ДСНС вдалося повністю ліквідувати пожежу. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Атака КАБами по Сумщині

Тим часом, як повідомили у поліції, в області внаслідок удару керованими авіабомбами пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, шість приватних будинків, чотири нежитлові приміщення, три гаражні бокси, автобус та легковим автомобілем.

Унаслідок атаки ворога загинуло двоє чоловіків, поранено ще одного чоловіка, двох 30-річних жінок та 7-річного сина однієї з них, уточнили у прокуратурі.

Вибухи сьогодні в ночі лунали і в Дніпропетровській області.

Там внаслідок атаки безпілотників постраждали троє людей, серед яких – діти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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