Готували теракти проти військових у Києві і ще трьох містах: затримано агентів ФСБ

Служба безпеки та Національна поліція в різних регіонах України затримали шістьох агентів ФСБ, які готували підриви українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Затримано агентів ФСБ: що відомо

Так, у Києві затримано двох членів організованої диверсійної групи, які на замовлення ФСБ намагалися встановити вибухівку біля однієї з військових частин регіону.

Фігурантами виявилися двоє наркозалежних місцевих жителів, а їхні дії координував арештант зі слідчого ізолятора, який рік тому підпалив автомобіль ЗСУ. До підривної діяльності він залучив свого співкамерника.

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– Перебуваючи за ґратами, обидва рецидивісти продовжили виконувати замовлення РФ і для цього залучили двох спільників на волі, – йдеться в повідомленні.

У Вінниці затримано 19-річного мешканця Житомирської області, коли він закладавав вибухівку біля багатоквартирного будинку, де проживали сім’ї військовослужбовців.

У Дніпрі затримали подружжя-агентів РФ, які намагалися підірвати місцевого воїна ЗСУ. Для скоєння злочину фігуранти заманили військового на побачення з нібито сестрою українського захисника, який воює на передовій.

Перед зустріччю дівчина нібито попросила забрати речі “брата” у знайомого. Насправді це був фігурант, який передав військовослужбовцю сумку з вибухівкою.

Відразу після передачі “посилки” окупанти спробували дистанційно підірвати СВП, але правоохоронці завчасно знешкодили вибухівку і затримали агентурну пару.

У Рівному затримали ще одного терориста, який на замовлення РФ мав підірвати автомобіль одного з військовослужбовців Сил оборони. Для цього він заклав СВП в салон службового автомобіля і встановив поруч приховану камеру.

За допомогою відеопристрою окупанти сподівалися відстежити прибуття військового на місце запланованого теракту, щоб ліквідувати його.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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