Взрывы в Одесской области: РФ запустила баллистическое вооружение с Юга

Мощные взрывы в Одесской области прогремели вечером во вторник, 15 июля.

Взрывы в Одесской области вечером 15 июля — какие последствия

О том, что взрыв прогремел в Одесской области, сообщили украинские журналисты с места происшествия.

Сначала Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.

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Вскоре украинские военнослужащие зафиксировали движение ракеты на Одессу.

Утром 11 июля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В тот день пострадали девять человек.

В результате российской атаки была повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилой дом, СТО и конюшни.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 238-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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