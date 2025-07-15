Взрывы в Одесской области: РФ запустила баллистическое вооружение с Юга
Мощные взрывы в Одесской области прогремели вечером во вторник, 15 июля.
Взрывы в Одесской области вечером 15 июля — какие последствия
О том, что взрыв прогремел в Одесской области, сообщили украинские журналисты с места происшествия.
Сначала Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.
Вскоре украинские военнослужащие зафиксировали движение ракеты на Одессу.
Утром 11 июля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В тот день пострадали девять человек.
В результате российской атаки была повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилой дом, СТО и конюшни.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 238-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.