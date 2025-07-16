Взрывы в Уманском районе: повреждены дома и ЛЭП, горели поля
Взрывы в Уманском районе сегодня ночью прогремели во время воздушной тревоги в Черкасской области, когда силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в своем Telegram-канале.
Взрывы в Уманском районе 16 июля: что известно
В Уманском районе в нескольких селах взрывной волной и обломками дронов повреждены около десятка домов, линия электропередачи, а также имущество фермерского хозяйства.
Взрывы в Уманском районе сегодня также вызвали незначительные возгорания пшеницы на нескольких полях, которые оперативно ликвидировали спасательные службы.
— Главное, что повсюду обошлось без пострадавших, — подчеркнул Игорь Табурец.
Также в Звенигородском районе после падения обломков дронов загорелся камыш. Пожар ликвидировали.
Как отметил глава ОВА, обследование территории продолжается, информация о полных масштабах повреждений уточняется.
Всего ночью 16 июля в Черкасской области обезврежено 14 российских БпЛА.
Фото: Черкасская ОВА