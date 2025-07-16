Взрывы в Уманском районе: повреждены дома и ЛЭП, горели поля

Взрывы в Уманском районе сегодня ночью прогремели во время воздушной тревоги в Черкасской области, когда силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

Взрывы в Уманском районе 16 июля: что известно

В Уманском районе в нескольких селах взрывной волной и обломками дронов повреждены около десятка домов, линия электропередачи, а также имущество фермерского хозяйства.

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Взрывы в Уманском районе сегодня также вызвали незначительные возгорания пшеницы на нескольких полях, которые оперативно ликвидировали спасательные службы.

— Главное, что повсюду обошлось без пострадавших, — подчеркнул Игорь Табурец.

Также в Звенигородском районе после падения обломков дронов загорелся камыш. Пожар ликвидировали.

Как отметил глава ОВА, обследование территории продолжается, информация о полных масштабах повреждений уточняется.

Всего ночью 16 июля в Черкасской области обезврежено 14 российских БпЛА.

Фото: Черкасская ОВА

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