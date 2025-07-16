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Вибухи в Уманському районі: пошкоджено будинки та ЛЕП, горіли поля

вибух-Уманьський район

Вибухи в Уманському районі сьогодні вночі прогриміли під час повітряних тривог на Черкащині, коли сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі.

Вибухи в Уманському район 16 липня: що відомо

В Уманському районі в кількох селах вибуховою хвилею й уламками дронів пошкоджено з десяток будинків, лінію електропередачи, а також майно фермерського господарства.

Зараз дивляться

Вибухи в Уманському районі сьогодні також спричинили незначні займання пшениці на кількох полях, які оперативно ліквідували рятувальні служби.

— Головне, що повсюди минулось без потерпілих, – підкреслив Ігор Табурець.

Також у Звенигородському районі після падіння уламків дронів зайнявся очерет. Пожежу ліквідували.

Як зазначив очільник ОВА, обстеження території триває, інформація про повні масштаби пошкоджень уточнюється.

Загалом вночі 16 липня в Черкаської області знешкоджено 14 російських БпЛА.

Фото: Черкаська ОВА
Уманський район-вибух
Фото: Черкаська ОВА
Уманський район-вибух
Фото: Черкаська ОВА
Уманський район-вибух
Фото: Черкаська ОВА
Уманський район-вибух
Уманський район-вибух
Уманський район-вибух
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Фото: Черкаська ОВА

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