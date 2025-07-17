Дронова атака спричинила пожежу на хімзаводі Щекиноазот у РФ: що відомо

У Тульській області РФ прогриміли потужні вибухи на території заводу Щекиноазот, який спеціалізується на виробництві хімічних компонентів для вибухівки та ракетного палива для російського військово-промислового комплексу.

Вибухи на заводі Щекиноазот у Тульській області РФ – які наслідки

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко підтвердив, що у Росії вибухало на Щекиноазот у Тульській області.

– Це важливе підприємство з виробництва аміаку, метанолу, карбаміду. Всі ці речовини – основа вибухівки, твердого ракетного палива, синтетичних матеріалів для ВПК РФ, – звернув увагу він.

За словами Коваленка, без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів та вибухівки для російських військ.

Зараз дивляться

Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на Міністерство надзвичайних справ РФ, після нічної атаки безпілотників призупинив роботу хімічний завод Щекиноазот.

Повідомляється, що близько чотирьох дронів влучили по заводу, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Працівники самого заводу поділилися, що після атаки пошкоджена ректифікаційна колона, паропровід високого тиску між сховищем і ТЕЦ, який подає перегріту пару високого тиску від теплоелектроцентралі до технологічних установок.

Крім цього, пошкоджено дах печі на лінії виробництва метанолу. Працівників заводу евакуювали, а саме підприємство зупинило роботу.

За даними з відкритих джерел, атакований дронами завод перебуває під українськими санкціями.

На сайті підприємства зазначено, що Щекиноазот – це російський виробник продуктів промислової хімії (метанолу, капролактаму, мінеральних добрив і сірчаної кислоти). До його складу входить ВАТ Хімволокно.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.