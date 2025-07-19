Взрывы в Павлограде: повреждены пожарная часть, предприятия и пятиэтажка

Взрывы в Павлограде раздавались в течение ночи и утра 19 июля — враг массированно атаковал город ракетами и ударными дронами.

Взрывы в Павлограде 19 июля: что известно

О последствиях взрывов в Павлограде сегодня рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он назвал эту атаку на Павлоград самой массированной.

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— Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками. Изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания. Информация уточняется, — добавил Лысак.

Также, по его словам, еще вечером оккупанты ударили по Днепропетровской области ракетами.

В результате в Днепре и районе вспыхнули пожары, а в Синельниковском районе повреждены два частных дома.

— По Никопольщине агрессор целился FPV-дронами и артиллерией. Бил по Марганецкой, Мировской, Покровской общинах. Поврежден микроавтобус. По уточненной информации, из-за атаки на Марганецкую общину, которая произошла вчера вечером, пострадал 57-летний мужчина, — рассказал глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 242-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергій Лисак

Фото : ГСЧС

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