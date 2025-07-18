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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Днепре: что известно о российской атаке

Вибухи у Дніпрі 10 квітня 2025
Фото: ГСЧС

Мощные взрывы в Днепре прогремели вечером в пятницу, 18 июля, когда объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Взрывы в Днепре вечером 18 июля — какие последствия

О том, что в Днепре раздались звуки взрывов, заявили украинские журналисты.

Руководитель областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил информацию о серии взрывов в Днепре 18 июля.

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Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с временно оккупированной территории Крыма.

После этого украинские военные зафиксировали скоростные цели мимо города Запорожье, которые двигались дальше в северном направлении.

Вскоре Воздушные силы ВСУ заявили, что баллистическая ракета движется в направлении Днепра.

Дніпро на карті

Днепр на карте. Фото: Google Maps

Кроме этого, прогремели взрывы в Полтаве вечером 18 июля, когда объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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