Вибухи у Павлограді: пошкоджено пожежну частину, підприємства та п’ятиповерхівку

Вибухи у Павлограді лунали протягом ночі та ранку 19 липня – ворог масовано атакував місто ракетами та ударними дронами.

Вибухи у Павлограді 19 липня: що відомо

Про наслідки вибухів у Павлограді сьогодні розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він назвав цю атаку на Павлоград наймасованішою.

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– Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками. Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п’ятиповерхівка. Виникли займання. Інформація уточнюється, – додав Лисак.

Також, за його словами, ще ввечері окупанти вдарили по Дніпропетровській області ракетами.

Внаслідок удару у Дніпрі та районі спалахнули пожежі, а в Синельниківському районі пошкоджено два приватні будинки.

– По Нікопольщині агресор цілив FPV-дронами та артилерією. Бив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджений мікроавтобус. За уточненою інформацією, через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір, постраждав 57-річний чоловік, – розповів голова ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак

Фото : ДСНС

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