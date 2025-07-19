Взрывы в Шостке: вражеские дроны четыре часа атаковали город, есть разрушения

В результате взрывов в Шостке ночью 19 июля во время массированной атаки российских ударных беспилотников зафиксированы многочисленные разрушения.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Взрывы в Шостке сегодня, 19 июля: последствия

По его словам, РФ почти четыре часа атаковала Шостку ударными БпЛА.

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— В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе, — добавил Григоров.

По состоянию на утро, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

На местах попаданий продолжают работать профильные службы — обследуют территории и ликвидируют последствия ударов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 242-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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