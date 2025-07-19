Вибухи в Шостці: ворожі дрони чотири години атакували місто, є руйнування
Внаслідок вибухів у Шостці вночі 19 липня під час масованої атаки російських ударних безпілотників зафіксовано численні руйнування.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Вибухи у Шостці сьогодні, 19 липня: наслідки
За його словами, РФ майже чотири години атакувала Шостку ударними БпЛА.
– Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі, – додав Григоров.
Станом на ранок, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.
На місцях влучань продовжують працювати профільні служби – обстежують території та ліквідують наслідки ударів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.