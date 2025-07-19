Вибухи в Шостці: ворожі дрони чотири години атакували місто, є руйнування

Внаслідок вибухів у Шостці вночі 19 липня під час масованої атаки російських ударних безпілотників зафіксовано численні руйнування.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибухи у Шостці сьогодні, 19 липня: наслідки

За його словами, РФ майже чотири години атакувала Шостку ударними БпЛА.

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– Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі, – додав Григоров.

Станом на ранок, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

На місцях влучань продовжують працювати профільні служби – обстежують території та ліквідують наслідки ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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