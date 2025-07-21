Взрывы в Вышгородском и Фастовском районах Киевщины: ликвидирован масштабный пожар

Взрывы в Вышгородском и Фастовском районах сегодня, 21 июля, стали следствием отражения российской атаки на Киевскую область.

Взрывы в Вышгородском и Фастовском районах 21 июля

Воздушная тревога в Киевской области продолжалась почти 10 часов.

По словам руководителя Киевской областной военной администрации Николая Калашника, область российские войска атаковали дронами и ракетами.

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Последствия обстрела фиксируются в двух районах области.

Так, во время взрывов в Вышгородском районе были повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

Взрывы в Фастовском районе завершились повреждением трех частных домов, двух автомобилей и складских помещений одного из предприятий.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Фастовском районе произошел масштабный пожар — горело админздание площадью 300 кв. м, а также складское помещение площадью 1 200 кв. м.

Спасатели возгорание уже ликвидировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источники: Николай Калашник , ГСЧС

Фото: ГСЧС

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