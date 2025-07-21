Взрывы в Вышгородском и Фастовском районах Киевщины: ликвидирован масштабный пожар
Взрывы в Вышгородском и Фастовском районах сегодня, 21 июля, стали следствием отражения российской атаки на Киевскую область.
Взрывы в Вышгородском и Фастовском районах 21 июля
Воздушная тревога в Киевской области продолжалась почти 10 часов.
По словам руководителя Киевской областной военной администрации Николая Калашника, область российские войска атаковали дронами и ракетами.
Последствия обстрела фиксируются в двух районах области.
Так, во время взрывов в Вышгородском районе были повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.
Взрывы в Фастовском районе завершились повреждением трех частных домов, двух автомобилей и складских помещений одного из предприятий.
Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Фастовском районе произошел масштабный пожар — горело админздание площадью 300 кв. м, а также складское помещение площадью 1 200 кв. м.
Спасатели возгорание уже ликвидировали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источники: Николай Калашник , ГСЧС
Фото: ГСЧС