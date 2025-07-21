Вибухи у Вишгородському та Фастівському районах Київщини: ліквідовано масштабну пожежу
Вибухи у Вишгородському та Фастівському районах сьогодні, 21 липня, стали наслідком відбиття російської атаки на Київську область.
Вибухи у Вишгородському та Фастівському районах 21 липня
Повітряна тривога в Київській області тривала майже 10 годин.
За словами керівника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, область російські війська атакували дронами та ракетами.
Наслідки обстрілу фіксуються у двох районах області.
Так, під час вибухів у Вишгородському районі було пошкоджено господарські будівлі та автомобіль.
Вибухи у Фастівському районі завершилися пошкодженням трьох приватних будинків, двох автомобілів та складських приміщень одного з підприємств.
Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, у Фастівському районі сталася масштабна пожежа – горіла адмінбудівля площею 300 кв. м, а також складське приміщення площею 1 200 кв. м.
Рятувальники займання вже ліквідували.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Микола Калашник, ДСНС
Фото: ДСНС