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Вікторія Яснопольська, журналістка
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Вибухи у Вишгородському та Фастівському районах Київщини: ліквідовано масштабну пожежу

ліквідація пожежі в Фастові

Вибухи у Вишгородському та Фастівському районах сьогодні, 21 липня, стали наслідком відбиття російської атаки на Київську область.

Вибухи у Вишгородському та Фастівському районах 21 липня

Повітряна тривога в Київській області тривала майже 10 годин.

За словами керівника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, область російські війська атакували дронами та ракетами.

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Наслідки обстрілу фіксуються у двох районах області.

Так, під час вибухів у Вишгородському районі було пошкоджено господарські будівлі та автомобіль.

Вибухи у Фастівському районі завершилися пошкодженням трьох приватних будинків, двох автомобілів та складських приміщень одного з підприємств.

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, у Фастівському районі сталася масштабна пожежа – горіла адмінбудівля площею 300 кв. м, а також складське приміщення площею 1 200 кв. м.

Рятувальники займання вже ліквідували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Атака на Київ 21 липня

Джерело: Микола Калашник, ДСНС

Фото: ДСНС

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