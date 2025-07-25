Вибухи у Дніпрі: внаслідок масованої атаки загинув чоловік, пошкоджені промислові підприємства

Потужні вибухи у Дніпрі прогриміли у ніч на суботу, 26 липня. Російські війська атакували місто ударними дронами Shahed та балістичним озброєнням.

Оновлено о 08:12.

Вибухи у Дніпрі 26 липня – які наслідки

Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Дніпропетровську область вночі, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

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– Страшна ніч, – зазначив він.

Внаслідок російської атаки у Дніпрі загинув чоловік, ще постраждала одна жінка.

За даними Дніпропетровської ОВА, пошкоджені багатоповерховий житловий будинок та промислові підприємства.

Через обстріл спалахнули пожежі, зокрема на парковці, де загорілися автомобілі.

Кілька загорянь відбулося у Дніпровському районі. Там вогонь охопив торгівельний центр.

Крім цього, пожежі спалахнули на підприємстві, а на різних локаціях горіла суха трава.

Відомо про одного загиблого та ще чотирьох поранених людей внаслідок російської атаки.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 26 липня Дніпро перебувало під масованою атакою БпЛА.

Вночі була загроза застосування балістичного озброєння з Півдня та Сходу, після чого Повітряні сили ЗСУ фіксували рух швидкісних цілей на Дніпро.

Крім цього, у ніч на 26 липня російські війська вдарили КАБами по Покровській громаді Синельниківського району, внаслідок чого виникла пожежа, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

За інформацією військової адміністрації, по Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон.

Водночас російські війська атакували Марганецьку громаду.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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