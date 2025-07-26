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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Запорізькій області: під час нічної атаки армія РФ скерувала 9 Shahed

Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 26 липня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня
Наслідки атаки на Запоріжжя на 26 липня

Потужні вибухи у Запорізькій області прогриміли у ніч на суботу, 26 липня, коли російські війська намагалися атакувати регіон ударними дронами Shahed.

Вибухи у Запорізькій області 26 липня – які наслідки

Під час нічної атаки на Запорізьку область російські війська скерували дев’ять безпілотників Shahed, підтвердив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки у Запорізькому районі спалахнуло кілька пожеж.

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– Рятувальники вогонь уже приборкали. Понівечена нежитлова споруда, – розповів начальник Запорізької ОВА.

Водночас у Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства та зруйнований приватний будинок.

Як зазначив Іван Федоров, нічна атака на Запорізьку область обійшлася без постраждалих.

Запоріжжя на карті

Запоріжжя на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Запорізька ОВА

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