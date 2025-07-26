Вибухи у Запорізькій області: під час нічної атаки армія РФ скерувала 9 Shahed
Потужні вибухи у Запорізькій області прогриміли у ніч на суботу, 26 липня, коли російські війська намагалися атакувати регіон ударними дронами Shahed.
Вибухи у Запорізькій області 26 липня – які наслідки
Під час нічної атаки на Запорізьку область російські війська скерували дев’ять безпілотників Shahed, підтвердив керівник ОВА Іван Федоров.
За його словами, внаслідок атаки у Запорізькому районі спалахнуло кілька пожеж.
– Рятувальники вогонь уже приборкали. Понівечена нежитлова споруда, – розповів начальник Запорізької ОВА.
Водночас у Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства та зруйнований приватний будинок.
Як зазначив Іван Федоров, нічна атака на Запорізьку область обійшлася без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА