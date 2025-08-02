Атака БпЛА в Сумской области: погиб 12-летний мальчик, пострадал еще один подросток
В Сумской области в результате удара российского беспилотника по Свесской общине погиб 12-летний мальчик и пострадал еще один подросток 13 лет.
Атака БпЛА на Сумщине 2 августа 2025
Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, около 14:30 враг атаковал Свесскую общину.
В результате удара российского дрона пострадали двое детей, которые находились рядом с местом попадания.
Стало известно, что 12-летний мальчик погиб до приезда медицинских работников.
— Невыразимая боль. Искренние соболезнования семье. Никакие слова не уменьшат эту утрату, — отметил Григоров.
В результате атаки дрона пострадал 13-летний подросток, которого госпитализировали с осколочными ранениями. Сейчас врачи борются за его здоровье.
По информации прокуратуры Сумской области, начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время продолжается досудебное расследование.