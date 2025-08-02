Атака БпЛА в Сумской области: погиб 12-летний мальчик, пострадал еще один подросток

В Сумской области в результате удара российского беспилотника по Свесской общине погиб 12-летний мальчик и пострадал еще один подросток 13 лет.

Атака БпЛА на Сумщине 2 августа 2025

Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, около 14:30 враг атаковал Свесскую общину.

В результате удара российского дрона пострадали двое детей, которые находились рядом с местом попадания.

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Стало известно, что 12-летний мальчик погиб до приезда медицинских работников.

— Невыразимая боль. Искренние соболезнования семье. Никакие слова не уменьшат эту утрату, — отметил Григоров.

В результате атаки дрона пострадал 13-летний подросток, которого госпитализировали с осколочными ранениями. Сейчас врачи борются за его здоровье.

По информации прокуратуры Сумской области, начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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