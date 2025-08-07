Крупнейший за 80 лет: во Франции вспыхнул лесной пожар, есть пострадавшие

Самый масштабный лесной пожар этого лета охватил южный регион Франции вблизи границы с Испанией.

Пожарные третий день пытаются обуздать стихию, которая уже унесла жизнь одного человека. Еще три человека пропали без вести.

Лесной пожар на юге Франции: что известно

Франция борется с крупнейшим за последние 80 лет лесным пожаром.

Он вспыхнул во вторник днем вблизи села Рибо в регионе Од — сельскохозяйственной местности, известной своими винодельнями.

По официальным данным, огонь распространился на более 13 000 гектаров территории — это больше, чем площадь Парижа.

Борьбу с огнем ведут около 2 тыс. пожарных и несколько команд спасателей с самолетов-бомбардировщиков.

Но несмотря на усилия, пожар продолжается из-за жары, засухи и сильного ветра, которые значительно усложняют тушение.

По состоянию на четверг, один человек погиб, трое пропали без вести, два человека, в том числе пожарный, находятся в критическом состоянии, сообщают местные власти.

В городе Жонкьер, где огонь уничтожил более половины застройки, жителей срочно эвакуировали.

— Это ад… похоже на лунный пейзаж — все сгорело, — прокомментировал ситуацию мэр города Жак Пиро.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру лично посетил центр пожарной службы в Сен-Лоран-де-ла-Кабрерис и встретился со спасателями и местными жителями.

Этим летом в Южной Европе зафиксировано несколько масштабных лесных пожаров.

В частности, в июле стихия достигла южного порта Марсель, второго по величине города Франции, и привела к ранениям около 300 человек.

Ученые предупреждают, что изменение климата усиливает частоту и интенсивность жары и засухи, делая регион более уязвимым к природным катастрофам.

По данным Copernicus, с 1980-х годов температура в Европе растет вдвое быстрее, чем в среднем по миру.

Источник : France24

