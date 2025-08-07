Укр Рус
Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.

В Черкассах стреляли в МакДональдс: мужчина, открывший огонь, задержан

В Черкассах мужчина устроил стрельбу в МакДональдсе в центре города. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал заведения.

Об этом сообщает полиция Черкасс и местные СМИ.

Обновлено в 13:00

Стрельба в Черкассах сегодня, 7 августа: что известно

Стрельба в Черкассах на улице Смелянской произошла около 11:00 часов.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, они эвакуировали посетителей заведения и персонал, а также оградили прилегающую к заведению территорию.

Как сообщает полиция, мужчина зашел в МакДональдс, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после заперся в туалете.

Спецназ КОРД задержал мужчину, его госпитализировали. Больше никто не пострадал.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает мотивы содеянного.

Напомним, что 5 августа в Черкассах мужчина угрожал гранатой военнослужащим ТЦК, которые хотели проверить его учетные документы. Впоследствии правоохранители задержали злоумышленника — 49-летнего жителя Черкасс — у него нашли еще несколько гранат и пистолет.

