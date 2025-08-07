У Черкасах стріляли у МакДональдз: медики вивезли із закладу пораненого
У Черкасах чоловік влаштував стрілянину у МакДональдзі у центрі міста.
Про це повідомляє поліція Черкас та місцеві медіа.
Оновлено о 13:00
Стрілянина у Черкасах сьогодні, 7 серпня: що відомо
За даними поліції, чоловік зі зброєю досі перебуває всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал закладу.
На місці працюють слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики.
Поліціянти просять не наближатися до місця інциденту.
Суспільне.Черкаси повідомляє, що стрілянина сталася у МакДональдзі на вулиці Смілянській. Чоловік, який стріляв, міг зачинитися в туалеті.
Згодом стало відомо, що з МакДональдзу медики вивезли пораненого чоловіка. У якому він стані поки не відомо.
Нагадаємо, що 5 серпня у Черкасах чоловік погрожував гранатою військовослужбовцям ТЦК, які хотіли перевірити його облікові документи. Згодом правоохоронці затримали зловмисника – 49-річного жителя Черкас – у нього знайшли ще кілька гранат та пістолет.