У Черкасах стріляли у МакДональдз: медики вивезли із закладу пораненого

У Черкасах чоловік влаштував стрілянину у МакДональдзі у центрі міста.

Про це повідомляє поліція Черкас та місцеві медіа.

Оновлено о 13:00

Стрілянина у Черкасах сьогодні, 7 серпня: що відомо

За даними поліції, чоловік зі зброєю досі перебуває всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал закладу.

На місці працюють слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики.

Поліціянти просять не наближатися до місця інциденту.

Суспільне.Черкаси повідомляє, що стрілянина сталася у МакДональдзі на вулиці Смілянській. Чоловік, який стріляв, міг зачинитися в туалеті.

Згодом стало відомо, що з МакДональдзу медики вивезли пораненого чоловіка. У якому він стані поки не відомо.

Нагадаємо, що 5 серпня у Черкасах чоловік погрожував гранатою військовослужбовцям ТЦК, які хотіли перевірити його облікові документи. Згодом правоохоронці затримали зловмисника – 49-річного жителя Черкас – у нього знайшли ще кілька гранат та пістолет.

Джерело : Нацполіція

