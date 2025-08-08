Обстрел Никополя 8 августа: погибла 56-летняя женщина, ранен мужчина
В Никополе в результате российского артиллерийского обстрела погибла 56-летняя женщина и пострадал 62-летний мужчина.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Обстрелы Никополя 8 августа — какие последствия
— В Никополе россияне убили 56-летнюю женщину. Спасатели извлекли ее тело из-под руин дома, который разгромила вражеская артиллерия, — говорится в сообщении.
По словам руководителя Днепропетровской ОВА, пострадал 62-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.
В результате российских обстрелов в Никополе поврежден ряд частных домов и хозяйственных построек.
Обстрелы Днепропетровщины 8 августа — что известно
По информации Днепропетровской ОВА, в течение дня зафиксировано около четырех десятков вражеских атак на регион — было громко в двух районах.
Российские войска наносили удары беспилотниками, артиллерией, сбрасывали боеприпасы с дронов по Никопольскому району. Под атаками оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская общины.
По состоянию на вечер 8 августа, в результате российских ударов пострадали три человека, среди которых двое мужчин и одна женщина.
В то же время повреждены четыре частных дома, два из которых загорелись. Вспыхнуло еще несколько пожаров. Повреждены хозяйственная постройка, теплица, гараж, автомобиль, газопровод и линия электропередач.
В Синельниковском районе под российскими атаками оказались Межевская, Покровская и Маломихайловская общины, куда ударили БПЛА и КАБом.
По данным Днепропетровской ОВА, там ранена женщина. Загорелись автомобили, здание с сеном, сухая трава, а также повреждено здание, которое не эксплуатировалось.
Фото: Днепропетровская ОВА