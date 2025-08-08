В Никополе в результате российского артиллерийского обстрела погибла 56-летняя женщина и пострадал 62-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Обстрелы Никополя 8 августа — какие последствия

— В Никополе россияне убили 56-летнюю женщину. Спасатели извлекли ее тело из-под руин дома, который разгромила вражеская артиллерия, — говорится в сообщении.

По словам руководителя Днепропетровской ОВА, пострадал 62-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас смотрят

В результате российских обстрелов в Никополе поврежден ряд частных домов и хозяйственных построек.

Обстрелы Днепропетровщины 8 августа — что известно

По информации Днепропетровской ОВА, в течение дня зафиксировано около четырех десятков вражеских атак на регион — было громко в двух районах.

Российские войска наносили удары беспилотниками, артиллерией, сбрасывали боеприпасы с дронов по Никопольскому району. Под атаками оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская общины.

По состоянию на вечер 8 августа, в результате российских ударов пострадали три человека, среди которых двое мужчин и одна женщина.

В то же время повреждены четыре частных дома, два из которых загорелись. Вспыхнуло еще несколько пожаров. Повреждены хозяйственная постройка, теплица, гараж, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

В Синельниковском районе под российскими атаками оказались Межевская, Покровская и Маломихайловская общины, куда ударили БПЛА и КАБом.

По данным Днепропетровской ОВА, там ранена женщина. Загорелись автомобили, здание с сеном, сухая трава, а также повреждено здание, которое не эксплуатировалось.

Фото: Днепропетровская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.