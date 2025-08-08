Обстріл Нікополя 8 серпня: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

У Нікополі внаслідок російського артилерійського обстрілу загинула 56-річна жінка та постраждав 62-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Обстріли Нікополя 8 серпня – які наслідки

– У Нікополі росіяни вбили 56-річну жінку. Рятувальники дістали її тіло з-під руїн будинку, який потрощила ворожа артилерія, – йдеться у повідомленні.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА, постраждав 62-річний чоловік, якого госпіталізували у важкому стані.

Внаслідок російських обстрілів у Нікополі пошкоджено низку приватних осель та господарських споруд.

Обстріли Дніпропетровщини 8 серпня – що відомо

За інформацією Дніпропетровської ОВА, протягом дня зафіксовано близько чотирьох десятків ворожих атак на регіон – було гучно у двох районах.

Російські війська завдавали ударів безпілотниками, артилерією, скидали боєприпаси з дронів по Нікопольщині. Під атаками опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади.

Станом на вечір 8 серпня, через російські удари постраждали троє людей, серед яких двоє чоловіків і одна жінка.

Водночас пошкоджено чотири приватні будинки, два з яких загорілося. Спалахнуло ще кілька пожеж. Пошкоджені господарська споруда, теплиця, гараж, авто, газогін і лінія електропередач.

На Синельниківщині під російськими атаками опинилися Межівська, Покровська та Маломихайлівська громади, куди вдарили БпЛА та КАБом.

За даними Дніпропетровської ОВА, там поранена жінка. Загорілися авто, будівля з сіном, суха трава, а також пошкоджена будівля, яка не експлуатувалася.

Фото: Дніпропетровська ОВА

