Обстріл Нікополя 8 серпня: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка
У Нікополі внаслідок російського артилерійського обстрілу загинула 56-річна жінка та постраждав 62-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Обстріли Нікополя 8 серпня – які наслідки
– У Нікополі росіяни вбили 56-річну жінку. Рятувальники дістали її тіло з-під руїн будинку, який потрощила ворожа артилерія, – йдеться у повідомленні.
За словами керівника Дніпропетровської ОВА, постраждав 62-річний чоловік, якого госпіталізували у важкому стані.
Внаслідок російських обстрілів у Нікополі пошкоджено низку приватних осель та господарських споруд.
Обстріли Дніпропетровщини 8 серпня – що відомо
За інформацією Дніпропетровської ОВА, протягом дня зафіксовано близько чотирьох десятків ворожих атак на регіон – було гучно у двох районах.
Російські війська завдавали ударів безпілотниками, артилерією, скидали боєприпаси з дронів по Нікопольщині. Під атаками опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади.
Станом на вечір 8 серпня, через російські удари постраждали троє людей, серед яких двоє чоловіків і одна жінка.
Водночас пошкоджено чотири приватні будинки, два з яких загорілося. Спалахнуло ще кілька пожеж. Пошкоджені господарська споруда, теплиця, гараж, авто, газогін і лінія електропередач.
На Синельниківщині під російськими атаками опинилися Межівська, Покровська та Маломихайлівська громади, куди вдарили БпЛА та КАБом.
За даними Дніпропетровської ОВА, там поранена жінка. Загорілися авто, будівля з сіном, суха трава, а також пошкоджена будівля, яка не експлуатувалася.
Фото: Дніпропетровська ОВА