Росіяни вдарили дронами по нафтобазі азербайджанської SOCAR на Одещині

Неоголошена війна РФ проти Азербайджану: у ніч на 8 серпня армія РФ завдала удару по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області, застосувавши дрони-камікадзе типу Шахед.

Атака спричинила масштабну пожежу та пошкодження трубопроводу, яким транспортується дизельне пальне, повідомили джерела у правоохоронних органах.

Росіяни атакували нафтобазу SOCAR на Одещині

За словами співрозмовників, пожежу, що виникла внаслідок удару, вдалося оперативно локалізувати.

Унаслідок атаки четверо працівників підприємства зазнали тяжких травм, їм одразу була надана екстрена медична допомога.

Зараз триває оцінка завданих збитків, паралельно на об’єкті проводяться термінові аварійно-відновлювальні заходи.

Джерела підкреслили, що попри відсутність офіційних результатів розслідування, характер уражень від п’яти дронів свідчить про те, що нафтобаза була основною ціллю атаки.

Раніше Одеська обласна прокуратура інформувала про часткове руйнування насосної станції та пошкодження інфраструктури одного з підприємств у регіоні внаслідок нічної атаки.

Атака дронами 8 серпня: що відомо

У ніч проти 8 серпня в Одесі пролунала серія вибухів після попередження про загрозу ударів дронами. Унаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина, зафіксовано руйнування і пожежу.

Також потужні вибухи були чутні в Харкові – місто атакували безпілотниками, у Салтівському районі вогонь охопив територію цивільного підприємства.

Ще один удар було зафіксовано у Шостці Сумської області, де працювали сили ППО. Частину дронів було збито, однак пошкоджень повністю уникнути не вдалося.

За ніч Повітряні сили знищили понад 80 ворожих безпілотників, переважно Шахедів, а також реактивних дронів та імітаторів.

