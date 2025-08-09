Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Россия потеряет способность финансировать войну – посол США при НАТО
Срочно
Срочно
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

В Харькове дрон РФ попал в мебельный магазин, есть пострадавшие

Рятувальники ДСНС
Фото: ГСЧС

Российская армия в субботу, 9 августа, атаковала Харьков ударным дроном, который попал в мебельный магазин.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Атака дрона по Харькову 9 августа

Российский дрон попал в мебельный магазин в Киевском районе Харькова.

Сейчас смотрят

По состоянию на 16:25 Терехов писал о шести пострадавших в результате атаки дронов.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечает, что попадание вражеского БаЛА пришлось на крышу мебельного магазина.

По его данным, в настоящее время известно о пяти пострадавших, в том числе 17-летней девушке. Четыре пострадавших женщины госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 263-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрыв в Днепре 9 августа: враг атаковал ракетами, повреждены здания, есть пострадавшие

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеХарьков
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь