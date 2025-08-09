В Харькове дрон РФ попал в мебельный магазин, есть пострадавшие
Российская армия в субботу, 9 августа, атаковала Харьков ударным дроном, который попал в мебельный магазин.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Атака дрона по Харькову 9 августа
Российский дрон попал в мебельный магазин в Киевском районе Харькова.
По состоянию на 16:25 Терехов писал о шести пострадавших в результате атаки дронов.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечает, что попадание вражеского БаЛА пришлось на крышу мебельного магазина.
По его данным, в настоящее время известно о пяти пострадавших, в том числе 17-летней девушке. Четыре пострадавших женщины госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 263-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.