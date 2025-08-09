У Харкові дрон РФ влучив у меблевий магазин, є постраждалі

Російська армія у суботу, 9 серпня, атакувала Харків ударним дроном, який влучив у меблевий магазин.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Атака дрона по Харкову 9 серпня

Російський дрон влучив у меблевий магазин у Київському районі Харкова.

Зараз дивляться

Станом на 16:25 Терехов писав про шістьох постраждалих внаслідок дронової атаки.

На місці події працюють екстрені служби.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначає, що влучання ворожого БаЛА прийшлося на дах меблевого магазину.

За його даними, нині відомо про п’ятьох постраждалих, зокрема 17-річна дівчина. Четверо постраждалих жінок ушпиталили. Медики надають всю необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 263-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.