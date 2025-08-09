Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Росія втратить здатність фінансувати війну – посол США при НАТО
Терміново
Терміново
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

У Харкові дрон РФ влучив у меблевий магазин, є постраждалі

Рятувальники ДСНС
Фото: ДСНС

Російська армія у суботу, 9 серпня, атакувала Харків ударним дроном, який влучив у меблевий магазин.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Атака дрона по Харкову 9 серпня

Російський дрон влучив у меблевий магазин у Київському районі Харкова.

Зараз дивляться

Станом на 16:25 Терехов писав про шістьох постраждалих внаслідок дронової атаки.

На місці події працюють екстрені служби.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначає, що влучання ворожого БаЛА прийшлося на дах меблевого магазину.

За його даними, нині відомо про п’ятьох постраждалих, зокрема 17-річна дівчина. Четверо постраждалих жінок ушпиталили. Медики надають всю необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 263-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибух у Дніпрі 9 серпня: ворог атакував ракетами, пошкоджені будівлі, є постраждалі

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніХарків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь