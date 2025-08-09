Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Россия потеряет способность финансировать войну – посол США при НАТО
Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.

Россияне с помощью дрона атаковали маршрутку в Херсоне: есть погибшие и раненые

fpv дрон безпілотник
Фото: Getty Images

Сегодня утром россияне с помощью дрона атаковали маршрутку в Херсоне: два человека погибли, 16 гражданских получили ранения.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Атака маршрутки в Херсоне 9 августа: что известно

Взрыв в Херсоне прогремел сегодня около 08:30, когда российские военные с помощью дрона атаковали гражданскую маршрутку в пригороде Херсона.

Сейчас смотрят

В результате атаки на маршрутку погибли два человека, еще 16 получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие во время обстрела находились внутри автобуса.

По информации начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, погибли два мужчины. Шесть раненых госпитализированы.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне 9 августа: что известно Фото 1

По данным спасателей, за прошедшие сутки в Херсонской области зафиксировано пять пожаров, возникших из-за вражеских обстрелов. Оккупанты также нанесли удар по экосистемам Национального природного парка — сгорело около 2,7 га сухой растительности.

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинезагиблімаршруткаНовости ХерсонаХерсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь