Россияне с помощью дрона атаковали маршрутку в Херсоне: есть погибшие и раненые

Сегодня утром россияне с помощью дрона атаковали маршрутку в Херсоне: два человека погибли, 16 гражданских получили ранения.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Атака маршрутки в Херсоне 9 августа: что известно

Взрыв в Херсоне прогремел сегодня около 08:30, когда российские военные с помощью дрона атаковали гражданскую маршрутку в пригороде Херсона.

В результате атаки на маршрутку погибли два человека, еще 16 получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие во время обстрела находились внутри автобуса.

По информации начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, погибли два мужчины. Шесть раненых госпитализированы.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным спасателей, за прошедшие сутки в Херсонской области зафиксировано пять пожаров, возникших из-за вражеских обстрелов. Оккупанты также нанесли удар по экосистемам Национального природного парка — сгорело около 2,7 га сухой растительности.

