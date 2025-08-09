Росіяни дроном атакували маршрутку у Херсоні: є загиблі та поранені

Сьогодні зранку росіяни дроном атакували маршрутку у Херсоні: дві людини загинуло, 16 цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Атака маршрутки в Херсоні 9 серпня: що відомо

Вибух у Херсоні пролунав сьогодні близько 08:30. Російські військові дроном атакували цивільну маршрутку у передмісті Херсона.

Зараз дивляться

Унаслідок цього загинули двоє людей, ще 16 отримали поранення, дві людини перебувають у важкому стані. Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині автобуса.

За інформацією начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, загинуло двоє чоловіків. Шістьох поранених госпіталізували.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські атаки на Херсонщину

Минулої доби шість населених пунктів Херсонської громади були під прицілом російських військових.

Росіяни обстрілювали з артилерії та били дронами по Херсону, Садовому, Молодіжному, Комишанах, Придніпровському та Антонівці.

Ворожими ударами пошкоджено та зруйновано обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури – приватні будинки та автомобілі. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді одна людина загинула, ще три – дістали поранення, з них – одна дитина.

За даними рятувальників, минулої доби на Херсонщини зафіксовано п’ять пожеж, які виникли через ворожі обстріли. Окупанти також завдали удару по екосистемах Національного природного парку — згоріло близько 2,7 га сухої рослинності.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 263-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.